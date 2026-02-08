Torres, Greco: "Sui calci di rigore ha ragione De Rossi, questo è un altro sport"

Sconfitta pesante per la Torres, travolta in casa dalla Juventus Next Gen in una gara indirizzata già nei primi 38 minuti dal rosso a Zambataro e dal rigore trasformato da Puczka.

In sala stampa, il tecnico Alfonso Greco non nasconde l’amarezza: “La partita è stata molto combattuta fino all’espulsione. L’avevamo preparata bene, ma il rosso ha cambiato tutto. Sul rigore sono d’accordo con quanto detto ieri da Daniele De Rossi: questo non è più il mio calcio, è un altro sport. Non parlo quasi mai degli arbitri, ma mi è sembrato un contatto molto leggero”.

Nonostante l’inferiorità numerica, i sardi hanno provato a restare in partita, inserendo anche una punta come Sorrentino per aumentare il peso offensivo, scelta che però ha esposto la squadra a qualche rischio in più. “I ragazzi hanno dato tutto – ha aggiunto Greco – e i tifosi lo hanno capito. Ho apprezzato molto la loro reazione”.

L’allenatore ha poi riconosciuto il valore degli avversari: “Molti di questi ragazzi della Juventus giocheranno presto in Serie A o in B. Il 3-0 è pesante, ma non cancella il percorso che stiamo facendo”.

Infine, una riflessione sui cartellini rossi recenti: “Quello di oggi c’era, su quello di Nunziatini ho qualche dubbio. Luciani? L’abbiamo inserito sapendo che non sarebbe stato facile, ma ha avuto anche una buona occasione e crescerà partita dopo partita”.