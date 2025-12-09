Ufficiale
Pro Patria, Leandro Greco non è più l'allenatore. Esonerato anche il vice Dessena
TUTTO mercato WEB
Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver sollevato Mister Leandro Greco dall’incarico di guida tecnica della Prima Squadra.
Contestualmente, è stato sollevato dall’incarico anche il vice-allenatore Daniele Dessena.
Il club desidera ringraziare Mister Greco e Mister Dessena per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il prosieguo delle loro carriere.
Nella giornata odierna l’allenamento – in vista della gara con l’Arzignano Valchiampo – è stato diretto da Mister Giuseppe Le Noci, in attesa di comunicazioni relative al nuovo allenatore.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari, Maggiore: "Tutti uniti per uscire da questa brutta situazione. Col mister abbiamo le idee chiare"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile