Diana sulla Juve U23: "Potrebbe distruggere il campionato. Ma non dev'essere facile allenarla"

Il tecnico del Renate Aimo Diana ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com soffermandosi sul campionato e suoi play off conquistati dai lombardi e sulle potenzialità inespresse della Juventus U23: “La stagione si è conclusa nel migliore dei modi con il terzo posto, ci sono stati momenti importanti in cui abbiamo occupato la prima piazza per qualche giornata. Questo è stato un grande orgoglio. I ragazzi hanno fatto il massimo, arrivare direttamente al girone nazionale dei play off è un grandissimo traguardo. Ci sono realtà molto più consolidate di noi, con budget anche più importanti, ma questo ci fa capire che possiamo dire la nostra. Continua Diana – La Juventus U23 merita un ragionamento a parte che esula da tutto il resto. La rosa è di assoluto valore, i singoli sono molto forti, ma penso che sia molto complicato allenare quella squadra. Non è facile lavorare con giocatori che spesso vengono chiamati in prima squadra e poi tornano in Under 23, ad alcuni giocatori viene a mancare la continuità negli allenamenti e magari si ritrovano da un giorno all'altro dall'allenarsi con dei del calcio come Ronaldo a giocare in Serie C. Non è semplice, il rischio è che non giocano né da una parte né dall'altra. E quindi si ritrovano ad essere inattivi per più settimane. La Juve avrebbe le potenzialità per distruggere questo campionato nel momento in cui sono tutti a disposizione, se trovasse continuità di rendimento sarebbe tra le favorite".