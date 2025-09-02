Ufficiale
Catania, addio per Diego Peralta: il centrocampista risolve il proprio contratto
Altra uscita in casa Catania, che ha annunciato l'addio di Diego Peralta: "Il Catania FC rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Peralta. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 14 presenze, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali".
