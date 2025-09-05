Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Livorno, arriva lo svincolato Diego Peralta: lo scorso anno era al Trento

© foto di Image Sport
Oggi alle 14:47Serie C
di Luca Bargellini

Volto nuovo dal mercato svincolati per il Livorno. Ecco la nota ufficiale del club labronico:

"Diego Peralta è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915!

Centrocampista molto duttile dalla indole offensiva, ricopre principalmente i ruoli di ala destra o trequartista. In carriera colleziona oltre 250 presenze tra i professionisti, tra le sue esperienze Novara, Foggia e Ternana con cui vince il girone e la Supercoppa. Lo scorso anno con il Trento ottiene 33 presenze tra Campionato, Coppa e Playoff".

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Perché Openda può essere più utile di Kolo Muani. Zhegrova talento puro. Milan, a gennaio nuovo tentativo per Gomez? Roma ora è necessario recuperare Dovbyk e Pellegrini. George o Dominguez restano nel mirino
