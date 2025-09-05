Ufficiale
Livorno, arriva lo svincolato Diego Peralta: lo scorso anno era al Trento
TUTTO mercato WEB
Volto nuovo dal mercato svincolati per il Livorno. Ecco la nota ufficiale del club labronico:
"Diego Peralta è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915!
Centrocampista molto duttile dalla indole offensiva, ricopre principalmente i ruoli di ala destra o trequartista. In carriera colleziona oltre 250 presenze tra i professionisti, tra le sue esperienze Novara, Foggia e Ternana con cui vince il girone e la Supercoppa. Lo scorso anno con il Trento ottiene 33 presenze tra Campionato, Coppa e Playoff".
