Ds Arezzo: "La salvezza equivale a vincere un campionato. Mercato? Vicino Sbraga"

"Mi hanno convinto della bontà del progetto tecnico. C'è tanto da fare e i tempi sono davvero ristretti per risollevare la squadra. Ho alcune mie idee. A mio avviso questo gruppo è di valore ed ha valori, sono convinto possa fare bene. Va anche dato atto ai ragazzi e allo staff delle difficoltà che hanno incontrato".

Esordisce così, come riferisce arezzonotizie.it, il nuovo Ds dell'Arezzo Vincenzo De Vito nel corso della presentazione alla stampa. Un Arezzo in crisi di risultato, che sarà ora stravolto dal mercato, ma che ha anche obiettivi precisi: "La salvezza per noi equivale alla vittoria di un campionato, siamo in difficoltà e dobbiamo rendercene conto, così come dobbiamo capire che niente è impossibile. È necessario essere positivi in questo frangente. Il mio compito è quello di sbagliare il meno possibile nei prossimi 20 giorni. Mercato? Per quanto riguarda Ventola e Di Grazia dobbiamo parlare con la loro società di appartenenza e i loro agenti, mentre per Sbraga siamo ai dettagli, direi molto vicini e nelle prossime ore potremo limare le ultime cose. In attacco c'è un interesse per Carletti".