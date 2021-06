Ds Cesena: "Con Viali parleremo: è bene che vengano rispettate le aspettative di ognuno"

vedi letture

Conferenza stampa in casa Cesena, con il Ds Moreno Zebi che, come riferiscono i canali ufficiali della società, ha commentato, rispondendo a precisa domanda, la situazione di mister William Viali: “Con il mister c'è sempre stato un ottimo rapporto. Se siamo stati in grado di competere ad alti livelli per buona parte del campionato è stato per l'armonia che si è creata tra tutti gli elementi della società. Il club ha espresso la volontà di proseguire il lavoro senza disperdere il patrimonio tecnico: con Viali è in corso una discussione ed è bene che vengano rispettate le aspettative di ognuno. Io vivo di grande fiducia quindi spero che le cose vadano in un certo modo”.