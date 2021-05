Ds Feralpisalò: "Contro l'Alessandria cercheremo di gestire al meglio la doppia gara"

Determinati ieri gli accoppiamenti del 2° Turno della Fase Nazionale playoff, che opporrà alla Feralpisalò all'Alessandria: dopo il Bari, ai gardesani spetta un'altra candidata alla vittoria finale, ma, sovvertito un pronostico, è tempo di battagliare per sovvertirne un altro.

Di tutto ciò, ai canali ufficiali del club lombardo, ne ha parlato il Ds Oscar Magoni: "Dopo la prestigiosa partita con il Bari, troveremo un'altra squadra importante per blasone e storia come l'Alessandria.

I grigi rimangono una delle favorite per la promozione in Serie B: hanno un organico importantissimo e un allenatore appena sceso dalla Serie A. Sarà una sfida stimolante e dovremo approcciarla con grande umiltà e concentrazione, tutti devono reagire bene, tutti devono essere carichi: avremo qualche defezione e tutti devono farsi trovare pronti per questa sfida stimolante.

Siamo ancora protagonisti nei playoff e cercheremo fino alla fine di gestire al meglio le gare.

Ci si presenta una bella sfida e non vedo l'ora che i ragazzi tornino in campo".