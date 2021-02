Ds Lecco: "Sono altri che devono vincere il torneo, noi dobbiamo dare fastidio a tutte"

vedi letture

In una lunga intervista a La Provincia di Lecco il Ds del Lecco Domenico Fracchiolla ha parlato del momento dei suoi: "Dobbiamo continuare a essere un fastidio per le grandi squadre. E per farlo dobbiamo continuare a essere umili come nel derby. E' l'unica arma, insieme alla cattiveria che stiamo mettendo nelle ultime gare. Ci sono squadre più attrezzate e più forti di noi come Renate, Alessandria, Como, Carrarese e Novara, classifica a parte. Non dimentichiamo che eravamo tra gli ultimi, la scorsa stagione, e ora siamo tra le prime. Però dobbiamo sempre avere questa fame per compensare il gap... ripeto: dobbiamo dare fastidio a tutti senza guardare la classifica. Partita dopo partita. La classifica si guarda solo il 25 aprile. Sono altri che devono pensare a vincere il campionato... hanno speso molto più di noi".

E una nota va su mister Gaetano D'Agostino, che alcuni rumors avevano anche voluto sulla graticola: "La forza di questa società è sempre stata blindare gli allenatori e stargli vicino. Bisogna riconoscerlo al presidente Paolo Di Nunno e al Direttore Generale Angelo Maiolo che hanno aiutato il mister e lo hanno sorretto".