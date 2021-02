ESCLUSIVA TMW - Muroni: "La Serie B mi sta seguendo? Spero di arrivarci con il mio Modena"

esclusiva Muroni: "La Serie B mi sta seguendo? Spero di arrivarci con il mio Modena"

vedi letture

Un Modena sicuramente inarrestabile e ora al secondo posto della classifica del Girone B di Serie C, ma anche un Mattia Muroni in pieno stato di grazia, e tra gli elementi ogni volta più positivi della formazione emiliana.

Tanta esperienza in terza serie per il centrocampista, che però mai aveva vissuto una stagione così sugli scudi come quella attuale, dove si è contraddistinto per il buon bottino personale già ottenuto.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato proprio il classe '96.

Forse i favori del pronostico erano su altre squadre, ma la vetta ora è a -4: quale è la ricetta o il segreto di questo Modena?

"siamo una squadra forte, ma soprattutto un gruppo unito e affiatato che è la cosa fondamentale"

Il girone di ritorno è appena iniziato, ma forse si può alzare l'asticella: obiettivo Serie B adesso palesato?

"L'obiettivo è quello, il campionato è molto difficile e cercheremo partita per partita di strappare più punti possibili per arrivare in vetta. Certo, ci sono tante pretendenti al titolo, le concorrenti sappiamo quali sono, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e fare il meglio possibile".

Anche a livello personale una grande stagione: cinque i gol di cui quattro consecutivi. Come descriveresti la tua annata?

"Sono contento per ora, non mi era mai successo di trovare cinque gol e spero di trovarne altri nelle prossime partite".

Speciale poi quello di ieri, con la dedica a Cossu.

"Sono state belle emozioni e sì, una dedica speciale va sicuramente ad Andrea che ha avuto un brutto incidente: gli mando un abbraccione grande, so che è forte e vincerà anche questa battaglia".

Testa ovviamente al Modena, ma i rumors vogliono la B a osservarti: fanno piacere le possibili lusinghe?

"Si, è normale facciano piacere, ma spero vivamente di poter arrivare in B con il Modena".