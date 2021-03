ESCLUSIVA TMW - Pontedera, la maglia della propria città. Bardini: "Non poteva esserci inizio migliore"

esclusiva Pontedera, la maglia della propria città. Bardini: "Non poteva esserci inizio migliore"

Nasci in una città, giochi per la squadra di quella città, esordisci con la maglia per una manciata di minuti ma poi arriva il momento in cui giochi per la prima volta da titolare.

Un sogno. Per tanti un sogno. Ma non per Lorenzo Bardini, centrocampista classe 2000, che ieri ha contribuito alla netta vittoria del suo Pontedera sul campo della Pro Patria.

E che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha così commentato quel momento: "E' stata davvero una bella giornata, un esordio da titolare migliore di quello non me lo potevo immaginare: sono davvero felice e soddisfatto di aver contribuito al successo dei miei. Il giorno prima della partita ero molto teso, ma poi anche grazie ai compagni ho raggiunto la concentrazione necessaria, e credo che da parte di tutti sia uscita una grande prestazione su un campo molto ostico come quello della Pro Patria. Per me, comunque, è stato davvero il massimo, da 7-8 anni gioco nel Pontedera, la squadra della mia città, non potevo chiedere di meglio".

Con le emozioni di chi gioca per la propria città, che anno è stato questo per il Pontedera?

"Come gruppo siamo soddisfatti della stagione, abbiamo centrato con anticipo l'obiettivo salvezza, ora dobbiamo solo pensare a dare il massimo mantenendo sempre l'ambizione di vincere. Poi vedremo dove arriveremo, ma di certo un gruppo unito come il nostro aiuta tanto".

La salvezza come obiettivo, ma il Pontedera ormai fa notizia quando perde, non quando vince...

"La forza di tutto sta nella programmazione, noi scendiamo sempre in campo per vincere ma è giusto andare per gradi. Il campionato, poi, è molto equilibrato non ci sono risultati scontati e sia per la lotta promozione che per quella salvezza è tutto aperto. Noi un tassello lo abbiamo messo, ora pensiamo a far bene domenica perché contro il Livorno non sarà una gara facile".

Se tu invece dovessi dire un momento chiave della stagione quale diresti?

"Sicuramente la ripresa del campionato dopo la sosta di sosta di Natale, durante la quale ci siamo allenati molto bene. E' stata un mini preparazione, e i risultati si sono visti in questa seconda parte di torneo".