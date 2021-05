esclusiva Pontedera, Magrassi: "Il Covid ci ha spezzato la stagione: ma ora testa ai playoff"

"Confesso: una volta raggiunte le 10 reti, che mi hanno aumentato la consapevolezza di far bene che avevo, mi sono posto quota 15 gol. E sono arrivati": ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così l'attaccante del Pontedera Andrea Magrassi che, con Jacopo Manconi dell'AlbinoLeffe, si è laureato capocannoniere del Girone A di Serie C.

Adesso ci sono i playoff: obiettivo 20 reti totali?

"Dipende da quante gare facciamo! Intanto pensiamo all'AlbinoLeffe, e a vincere, a prescindere da chi segna: abbiamo centrato un primo traguardo, la conquista dei playoff, e c'è in noi consapevolezza, perché nulla arriva per caso. Ce la metteremo tutta, questo è sicuro".

Accennavi a questo primo turno playoff, contro i seriani: che gara vi aspetta?

"E' chiaro che il dover far risultato per forza può essere un'arma a doppio taglio, ma arriviamo alla partita sereni, per giocarcela a viso aperto. Contro un avversario comunque fastidioso, che ha ben figurato nell'arco dell'anno. Non sarà semplice, e questo lo sappiamo, ma con l'anno particolare che è stato è quasi giusto dire che si gioca per arrivare a queste partite, che compensano quello che ci è mancato: non è stato bello giocare senza il tifo negli stadi. Lottare per un obiettivo compensa un po' il contorno che non c'è stato".

Cosa ha voluto dire per il Pontedera raggiungere i playoff?

"Se ripenso ai due mesi in cui siamo stati alle prese con il Covid, ripenso alla voglia che avevamo di raggiungere la salvezza: non sono stati giorni semplici. Ma se penso invece ai valori di questa squadra, dico che c'è rammarico per quei due mesi che ci hanno condizionato la stagione: forse avremmo potuto avere quei punti in più che avrebbero fatto la differenza, e magari parleremmo di una diversa posizione playoff. Ma è andata così, testa a domenica".