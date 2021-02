esclusiva Silvestri difensore goleador: “Gol per i miei zii, voglio la B con l’Avellino”

Una papera del portiere del Palermo Alberto Pelagotti degna dei migliori episodi di Paperissima o di una partita tra amici all’oratorio, un pizzico di fortuna e il gioco è fatto. Luigi Silvestri con un tiro da centrocampo ha regalato al suo Avellino un gol da tre punti che se fossero stati presenti i tifosi sarebbe valso il prezzo del biglietto. “Non volevo tirare, Braglia mi ha urlato ‘vai Gigi’. E ho spazzato via”, dice il difensore palermitano a TuttoMercatoWeb.

Da palermitano un gol - e che gol - al suo Palermo. Che effetto fa?

“Un’emozione particolare, per come è nato il gol devo ancora metabolizzare tutto. Ho segnato contro il Palermo, abbiamo vinto, ci siamo avvicinati al Bari. Sono a casa, fermo, a pensare, devo ancora capire...”.

Lei, D’Angelo e Rizzo. Oggi buona parte della città di Palermo tifava Avellino...

“Siamo molto conosciuti a Palermo, bravi ragazzi, rispettati. Sos, forse oggi si tifava più Avellino”.

Immagino che il suo cellulare sia stato preso d’assalto...

“Su whatsapp avevo più di centocinquanta messaggi. E devo ancora aprire Instagram. Fa piacere”.

Ok, bello festeggiare per il gol. Ma che papera Pelagotti...

“Analizzerà l’errore con il suo allenatore dei portieri. Ma oggi c’era vento, infatti nel primo tempo abbiamo sofferto questo aspetto. Forse in occasione del gol ha letto male la situazione”.

Che effetto le fa vedere il Palermo così in basso in classifica e con scarse prospettive?

“Da palermitano mi fa male. Così come mi fa male vedere l’Avellino in C. Ho visto un buon Palermo sia oggi che contro Potenza e Ternana: ha una sua identità. Non sempre però il bel calcio paga, noi a volte siamo più cinici e questo paga. Per quanto riguarda il Palermo, dopo il mercato ho visto gli striscioni contro la proprietà. La situazione non è bella, però la squadra è in forma. Oggi avevamo un solo risultato, la vittoria”.

Il messaggio più bello che ha ricevuto?

“Tutti, davvero. Tanti amici di Palermo mi volevano in rosanero, qualcuno mi ha scritto ‘dovresti esserci tu ad onorare la nostra maglia’”.

Dopo gli anni in Primavera tornare in rosanero è un obiettivo?

“Il mio obiettivo primario è la Serie B, la inseguo da un po’. Sono maturato, non commetto gli errori del passato. Un domani si, vestire la maglia del Palermo mi piacerebbe. Avellino mi sta dando tanto, sarebbe bello salire di categoria con questa squadra”.

Visto che ci ha preso gusto, a quanti gol punta?

“Volevo farne tre. Però li ho fatti dopo diciassette partite, non pensavo. Ora voglio arrivare cinque. Però prima nessuno mi marcava, ora mi marcano in maniera più decisa”.

Una dedica per il gol di oggi?

“A due miei zii che non stanno bene, il gol è per loro”.