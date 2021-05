Fano alle prese col Covid. Tacchinardi: "Giocare oggi sarebbe stato irrispettoso per i tanti morti"

vedi letture

Tre positività nel gruppo squadra, altri tre negativi ma con sintomi collegabili al Covid-19, e tre inconclusivi: questo il bollettino medico del Fano, che quest'oggi sarebbe dovuto scendere in campo per la sfida playout contro l'Imolese.

Stamani, però, è arrivato il rinvio del match.

Queste le parole del tecnico dei marchigiani Alessio Tacchinardi: "Giocare una partita come quella di oggi sarebbe stato irriguardoso nei confronti dei tanti morti che il nostro paese conta e continuerà a contare, in questo momento il discorso sportivo viene in secondo piano, quello che voglio rimarcare, è un problema di salute generale da parte di tutti, sia da parte della mia squadra, con chiara preoccupazione anche per l’avversario. L’Imolese è una squadra di cui ho grande stima e simpatia, conosco il presidente con cui sono molto amico, e proprio per la tutela della salute anche loro mi sentivo di fare presente la situazione attuale".

Situazione che non era appunto rosea: "Ho dovuto preparare una partita con tre giocatori positivi scaglionati: prima è risultato positivo un giocatore, due giorni dopo altri due, di cui uno con una carica virale altissima e sintomi importanti emersi due giorni dopo essersi positivizzato, a cui si sommano tre tamponi eseguiti stamattina inconclusivi, quindi tre potenziali positivi ed altri tre tra cui il sottoscritto che risultano negativi, ma con dei sintomi similari ai nostri compagni di squadra. Con questi tre giocatori ci siamo confrontati tutti i giorni fino alla scoperta del tampone positivo, abbiamo visto tutti insieme dei video in una stanza chiusa con il rischio focolaio. Ci sono altri giocatori in squadra che non si sono allenati, perché seppur attualmente negativi hanno una sintomatologia e potrebbero divenire positivi in qualsiasi momento, io stesso ho disertato degli allenamenti a causa di un forte mal di testa, debolezza e mancanza di lucidità. Fortunatamente sono ancora negativo, ma l’allenamento è l’ultima cosa che mi passa per la testa”.