E’ andata in archivio la 31^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Potenza 3-1

Bari-Casertana 1-1

Bisceglie-Paganese 0-1

Cavese-Catanzaro rinviata

Francavilla-Foggia 0-1

Teramo-Ternana 2-4

Turris-Catania 1-0

Vibonese-Monopoli 0-0

Viterbese-Juve Stabia 0-1

Ha riposato Palermo

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-1-2:

Abbagnale (Turris): para un calcio di rigore a Piccolo tenendo abbassata la saracinesca, un intervento eccezionale. Nel finale disinnesca una punizione beffarda di Maldonado.

Schiavino (Paganese): ottime un paio di chiusure su Rocco, perfetto nella lettura delle diagonali difensive. Insuperabile.

Carillo (Casertana): salta indisturbato al centro dell’area di rigore e batte Frattali con un perfetto e potente colpo di testa. In costante crescita ormai dalla prima giornata.

Gavazzi (Foggia): a 5 minuti dalla fine ha segnato il gol della vittoria. La palla, colpita da un compagno, si era stampata sulla traversa, ma ci ha creduto fino in fondo e l’ha depositata successivamente in fondo alla rete.

Tito (Avellino): l’assedio biancoverde sembrava non producesse alcun effetto, ci ha pensato lui a sbloccare lo 0-0 con un diagonale dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al portiere. Protagonista assoluto dell’ottima stagione irpina. Merita la serie B.

Vallocchia (Juve Stabia): ispira l’azione del gol vittoria con un bell’assist, ma in tutta la partita si è mosso tanto senza dare punti di riferimento creando superiorità numerica.

Franco (Turris): ottima prestazione del regista, al posto giusto al momento giusto e mai banale con la palla tra i piedi. Nei momenti difficili tira fuori gli artigli e dà una mano alla retroguardia.

Squillace (Paganese): sorprende il povero Spurio con un cross teoricamente destinato agli attaccanti, ma che si insacca alle spalle del portiere anche grazie al vento.

Falletti (Ternana): il gol del vantaggio è un’autentica gemma, una conclusione al volo che strappa applausi a tutti i compagni di squadra. Di categoria superiore, senza dubbio. Si concede il bis sfruttando un erroraccio della retroguardia del Teramo.

Maniero (Avellino): la sua fisicità mette in grossa difficoltà i difensori del Potenza, è in crescita di condizione atletica e lo si nota dal lavoro oscuro in fase di non possesso. Segna il gol della sicurezza spiazzando il portiere dal dischetto.

Marotta (Juve Stabia): “e segna sempre lui” canterebbe la curva gialloblu. Il gol della vittoria, che ripropone prepotentemente le vespe in zona playoff, non poteva che segnarlo l’emblema di questa squadra. Pesca l’angolino in diagonale e manda fuori tempo il portiere.