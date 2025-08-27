Foggia, dal Bologna arriva in prestito il 2005 Naim Bayr
Tramite i propri canali ufficiali il Foggia ha annunciato l’acquisto in prestito di Naim Bayr, classe 2005 proveniente dal Bologna. Di seguito il comunicato:
Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Naim Bayr. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.
Naim Bayr, di nazionalità marocchina, è nato il 23 febbraio 2005, ed è cresciuto calcisticamente nel suo paese dove ha giocato nelle varie nazionali giovanili.
Calciatore talentuoso, visionato dagli osservatori del Bologna, è giunto in Italia per giocare nel club emiliano che è proprietario del suo cartellino. Nella Primavera del Bologna ha collezionato 57 presenze, andando a segno ben 11 volte. Chiuso dalla rosa rossoblu per la serie A, il club felsineo ha deciso il suo trasferimento in
Puglia.
Benvenuto Niam!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.