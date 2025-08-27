Ufficiale Foggia, dal Bologna arriva in prestito il 2005 Naim Bayr

Tramite i propri canali ufficiali il Foggia ha annunciato l’acquisto in prestito di Naim Bayr, classe 2005 proveniente dal Bologna. Di seguito il comunicato:

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Naim Bayr. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.

Naim Bayr, di nazionalità marocchina, è nato il 23 febbraio 2005, ed è cresciuto calcisticamente nel suo paese dove ha giocato nelle varie nazionali giovanili.

Calciatore talentuoso, visionato dagli osservatori del Bologna, è giunto in Italia per giocare nel club emiliano che è proprietario del suo cartellino. Nella Primavera del Bologna ha collezionato 57 presenze, andando a segno ben 11 volte. Chiuso dalla rosa rossoblu per la serie A, il club felsineo ha deciso il suo trasferimento in

Puglia.

Benvenuto Niam!