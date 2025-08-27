Ufficiale
Vis Pesaro, il portiere Munari passa in prestito all’Albalonga in Serie D
Di seguito riportiamo il comunicato apparso sui canali ufficiali della Vis Pesaro, nel quale viene annunciato il prestito del portiere Michael Munari all’Albalonga in Serie D:
MICHAEL MUNARI PASSA IN PRESTITO ALLA SSD ALBALONGA
La Vis Pesaro 1898 comunica il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, del calciatore Michael Munari alla SSD Albalonga.
A Michael vanno i migliori auguri per il prossimo campionato.
