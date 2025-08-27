Ufficiale Bari, c'è il rinforzo in attacco: dalla Juventus arriva Cerri. I dettagli del trasferimento

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Bari fa sapere di aver acquisto dalla Juventus, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni di Leonardo Cerri, l'attaccante che da tempo il club cercava.

Ecco il comunicato:

"SSC Bari comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '03 Leonardo Cerri (04.03.2003, Roma). L'attaccante sarà da subito a disposizione di mister Caserta; indosserà la maglia numero '99'.

Il club bianconero acquisisce Cerri dall'Under 17 del Pescara aggregandolo al proprio settore giovanile nella stagione '19-'20. Dopo aver ben figurato a Torino tra U17 e Primavera, l'attaccante romano fa il suo esordio tra i pro nella stagione '22-'23 indossando la maglia della Juventus Next Generation, collezionando 61 presenze, 13 gol e 2 assist nei due campionati giocati con i piemontesi. Quindi, lo scorso anno, Cerri approda in Serie B, vestendo la maglia della Carrarese con cui gioca 33 partite e segna 4 reti. Ha vestito l'azzuro dall'U19 fino all'U21.

Benvenuto Leonardo!".

Questa, la nota dei bianconeri: "È ufficiale il passaggio di Leonardo Cerri, attaccante bianconero classe 2003, in prestito al Bari fino al 30 giugno 2026.

Nella passata stagione Cerri ha giocato - sempre in prestito, sempre in Serie B - con la Carrarese, collezionando 33 presenze e quattro gol tra campionato e Coppa Italia.

Numeri che vanno a sommarsi al percorso fatto in bianconero sin dal 2019, quando è arrivato a Torino dopo un’esperienza a Pescara e partito indossando la maglia dell’Under 17. Per lui passaggio prima in Primavera e poi alla Next Gen, con la quale complessivamente ha raccolto 61 presenze e 13 reti, facendo anche il suo esordio in Prima Squadra nel febbraio 2024, in un match di Serie A contro l’Udinese.

Ora Cerri è pronto ad affrontare una nuova e stimolante annata in Serie B: in bocca al lupo, Leonardo!".