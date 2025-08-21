Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Foggia, nuovo innesto fra i pali: arriva dall'Hellas il giovane Magro

Foggia, nuovo innesto fra i pali: arriva dall'Hellas il giovane MagroTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
ieri alle 19:55Serie C
di Tommaso Maschio

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Federico Magro. Il portiere, proveniente dall’Hellas Verona, vestirà la maglia rossonera sino al 30 giugno 2026. Federico Magro, nato a Roma il 10/01/2005, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio prima di trasferirsi, la scorsa stagione, nella società scaligera. Ha vestito più volte la maglia della Nazionale Italiana U17, U18, U19 e U20".

Con questa nota il club pugliese ha annunciato l'arrivo del ventenne estremo difensore che si metterà alla prova per la prima volta in un club professionistico dopo aver vestito le maglie della Primavera del club veronese e della Lazio.

