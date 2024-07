Ufficiale Giana Erminio, arriva l'ex Desenzano Spaviero. Accordo fino al giugno 2026

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Spaviero, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Esterno d'attacco classe 1999, Tommaso Spaviero cresce nel settore giovanile dell'Inter, dove gioca fino al campionato Beretti 2016/17. Viene poi ceduto alla Cremonese, dove si ferma per una stagione e mezza nella squadra Primavera. Nel gennaio 2019 approda per la prima volta in una Prima Squadra, in serie D al Modena, club con il quale conquista la promozione in serie C a fine stagione e dove viene riconfermato nel campionato 2019/2020. Nel 2020/2021 passa alla Pro Sesto sempre in serie C, mentre nella stagione 2021/22 riparte dalla serie D con il Pont Donnaz, per poi passare al Fanfulla a gennaio. Nella stagione 2022/23 Spaviero gioca nel Sant'Angelo, dove la Giana lo incontra da avversario e dove mette a segno 8 gol. La stagione appena conclusa, invece, passa al Desenzano Calvina, squadra con cui segna 11 gol e approda ai playoff.