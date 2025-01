Ufficiale Giana Erminio, Spaviero scende in Serie D: va in prestito alla Pro Palazzolo

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Giana Erminio "comunica di aver ceduto (con la formula del prestito secco fino al 30.6.2025) le prestazioni dell’attaccante Tommaso Spaviero alla Pro Palazzolo, società bresciana che milita nel campiona di Serie D (gir. B).

Tommaso quest’anno ha collezionato 15 presenze (13 in campionato + 2 in Coppa Italia), segnando 1 gol. A lui il nostro in bocca al lupo per questa seconda parte di stagione".