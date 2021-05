Grosseto, Raimo sul nonno Agroppi: "Un martello quando mi riprende. Sono fortunato ad averlo"

vedi letture

Il terzino del Grosseto Alessandro Raimo, autore del gol che ha permesso ai toscani di superare il Lecco nel primo turno dei play off, intervistato dal Corriere Fiorentino ha parlato della sfida contro l’Albinoleffe e del rapporto con il nonno, l’ex allenatore Aldo Agroppi, che lo spinge a dare sempre di più: “Anche questa volta abbiamo un solo risultato a disposizione e quando devi vincere per forza c’è sempre più pressione, ma noi viviamo i play off come un premio e ce li godiamo. Non abbiamo nulla da perdere visto che siamo partiti per salvarci. - continua Raimo – Nonno Aldo? Quando mi riprende è insistente come un martello, ma la verità è che sono fortunato ad averlo ed è contento per la stagione. Mi chiede di fare le cose semplici, gesti che sembrano scontati e invece fanno la differenza".