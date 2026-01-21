TMW Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"

Non solo di Gubbio, sua attuale formazione. Nell'intervista rilasciata ieri in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante della compagine eugubina Andrea La Mantia ha parlato anche di Serie B, per un punto sulle sue ex squadre.

Queste, le sue parole: "La B è sempre il campionato più bello, è equilibrato e può succedere di tutto. Il Catanzaro in estate ha cambiato tanto, la squadra era nuova ma la forza societaria e di storia e tifoseria alla lunga trascina, sapevo che sarebbe uscito fuori dal momento di crisi, è una squadra collaudata. Anche l'Empoli, dopo la retrocessione, ha avuto qualche difficoltà ma hanno un settore giovanile incredibile da cui attingere, e quando si assesteranno saranno una compagine dura da affrontare. L'Entella è una neopromossa, si vede che è collaudata e con una precisa identità, son certo che riusciranno a centrare la salvezza".

Questa, a completezza di informazione, la classifica del torneo cadetto:

Frosinone 42, Venezia 41, Monza 38, Palermo 37, Cesena 34, Modena 32, Catanzaro 31, Juve Stabia 30, Empoli 27, Carrarese 26, Padova 25, Avellino 25, Sudtirol 22, Reggiana 20, Virtus Entella 20, Mantova 19, Sampdoria 18, Spezia 17, Bari 17, Pescara 14