Mezz'ora (a gara) senza reti per la Fiorentina. La ricchezza del Lecce

Fiorentina-Lecce è una partita assolutamente decisiva per le sorti sulla panchina viola di Stefano Pioli. Quattro punti in nove gare, è questa la peggior partenza nella storia per i gigliati. Restano le zero vittorie, un dato che la formazione toscana condivide con Pisa, Genoa e Verona.

Sta poco meglio il Lecce che, dopo aver rialzato la testa grazie a cinque punti in tre gare, si è trovato a subire due sconfitte di fila che hanno riportato i salentini nei bassifondi della classifica.

Tra Serie A e Serie B sono 4 i successi del Lecce in casa della Fiorentina, il tutto in 19 gare disputate. Il 30 novembre 2019 segna la data dell’ultima affermazione dei salentini al Franchi grazie ad un gol di La Mantia. Anche allora c’era una squadra viola in difficoltà di risultati: di lì a poco venne deciso l’esonero di Vincenzo Montella.

La ricchezza del Lecce in questa prima parte di stagione è rappresentata dai gol realizzati da giocatori partiti in panchina. Tre reti sono arrivate così, meglio ha fatto solo la Juventus con quattro. La Fiorentina è senza gol per mezz’ora: dal 16’ alla fine del primo tempo i gigliati non sono riusciti ancora a violare le porte avversarie.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

19 incontri disputati

10 vittorie Fiorentina

5 pareggi

4 vittorie Lecce

32 gol fatti Fiorentina

13 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Lecce 1-1, 27° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Lecce 1-0, 27° giornata