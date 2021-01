Il goal mette le radici: per ogni rete fatta, la Pistoiese pianterà un albero in città

vedi letture

Curiosa iniziativa quella promossa, già lo scorso weekend in occasione della partita contro la Giana Erminio, dalla Pistoiese.

Il club orange, che tra gli sponsor vanta la prestigiosa azienda locale Vannucci Piante, ha deciso di organizzare una campagna per l'ambiente, pubblicando un post sui profili social della società, che avendo raggiunto le 200 condivisioni permetterà di piantare un albero nel Campo Scuola di Pistoia.

Questo il comunicato della società:

"A Pistoia il goal mette le radici! Non è un mistero che alla società Arancione stia a cuore l’ambiente, tanto che con l’apertura della stagione calcistica 2020/2021 sono state presentate importanti iniziative legate alla sua sostenibilità, riunite nello slogan: “orange is the new green”. E non si arresta la corsa della Pistoiese verso questo obiettivo. Anzi, rilancia una nuova sfida ai tifosi dal cuore arancione: “condividere per piantare un albero”.

Questa sfida social consiste nella ricondivisione nelle storie di un post pubblicato sui profili social arancioni. Se la condivisione arriverà a quota 200 si sarà contribuito, insieme e grazie alla Pistoiese, ad aver piantato un albero.

Questo progetto chiamato “un gol per l’ambiente” si legherà alle marcature tra le mura amiche, più saranno le reti arancioni più alberi saranno piantati.

Indubbiamente si tratta di un progetto ambizioso che la Pistoiese non avrebbe potuto portare avanti senza il supporto del suo sponsor Vannucci Piante, che provvederà direttamente a fornire gli alberi che verranno poi piantati nel Campo Scuola di Pistoia, struttura attualmente in manutenzione, ma ci auriamo presto nuovamente fruibile.

“1 gol per l’ambiente” è un importante punto di partenza marchiato Pistoiese e Vannucci Piante che lavorano anche per di costruire un futuro più green".