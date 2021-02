Juve Stabia, Langella: "Serie C all'asciutto, non possiamo continuare senza botteghini e sponsor"

Ospite dei microfoni di RaiSport a margine del pareggio fra la Juve Stabia e il Catania, Andrea Langella, presidente delle Vespe ha così analizzato il difficile momento della Lega Pro: "Siamo retrocessi e ci troviamo in questo purgatorio, stiamo facendo un grande rinnovamento, con l'aiuto di mio fratello, porteremo avanti un progetto triennale. Di questi tempi siamo tuttofare, è stato il mercato delle vacche magre, senza vendite né acquisti, con solo prestiti. Io per la prima volta mi sono candidato al Consiglio Federale per poter dare un concreto contributo in un periodo così difficile. C'è l'urgenza di una riforma nel calcio: c'è da sedersi intorno a un tavolo perché c'è un disastro preannunciato in Lega Pro. Oggi sono tante le uscite e le entrate sono a zero. Voglio che il sistema possa essere rinnovato. C'è una grande differenza tra la A e la C: in Lega Pro siamo all'asciutto, non possiamo continuare senza botteghini e senza sponsor. Se dobbiamo dare spettacolo, dobbiamo darlo saporito e non insipido".