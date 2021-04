Juventus U23, Vrioni e il gol cinque mesi dopo: "Tantissima voglia di tornare ad esultare così"

Cinque mesi dopo Giacomo Vrioni torna al gol. L’attaccante della Juventus U23 ieri è andato in rete dando la vittoria ai bianconeri sulla Carrarese. L’ultima rete del giocatore classe 1998 risaliva allo scorso 25 novembre nel 2-0 sul Grosseto. Nel mezzo una frattura al perone che lo ha tenuto fuori fino a due settimane fa. Per celebrare il ritorno al gol l’attaccante della Juventus U23 ha pubblicato un post su Instagram: “25 novembre, 25 aprile. In mezzo lacrime, rabbia, lavoro, sudore, sacrificio, un’attesa veramente infinita. E tantissima voglia di tornare ad esultare così. Vivo per questi momenti”.