Ufficiale L'Avellino cala il colpo grosso a centrocampo: ecco Sounas. Firma un quadriennale

Già tempo si parla della possibilità di vedere Dimitrios Sounas all'Avellino, e ieri è arrivata la notizia dell'accordo raggiunto: il centrocampista greco, che saluta così il Catanzaro avrebbe firmato un contratto quadriennale con l'Avellino. Questa mattina, l'ufficialità del grande colpo messo a segno dalla dirigenza irpina, che porta così alla corte di mister Michele Pazienza un altro rinforzo di spessore.

Ecco il comunicato del club campano:

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrios Sounas. Nato a Chalkidiki (Grecia) il 12 agosto 1994 il centrocampista greco ha firmato con il club un contratto quadriennale.

Cresciuto tra le giovanili dell’Aris Salonicco, in carriera ha indossato le maglie del club in cui è cresciuto, Apollon Smyrnis (Grecia), Monopoli, Reggina, Perugia e Catanzaro.

In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 242 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C, playoff di serie B, playoff di serie C e supercoppa di serie C, realizzando 22 reti e fornendo 33 assist.

Prima di approdare in Italia per lui anche 53 presenze nei campionati greci nelle quali ha realizzato 2 reti e fornito 2 assist.

Benvenuto in Irpinia Dimitrios!".