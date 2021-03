La Pergolettese delle sorprese: la seconda salvezza consecutiva è davvero a un passo

Una situazione ancora paradossale quella che sta vivendo la Pergolettese, recentemente nuovamente colpita dal Covid-19.

La formazione lombarda, come si legge sui canali ufficiali del club, "pur con una rosa ridotta all’osso (anche oggi 16 i giocatori in distinta, compresi i due portieri e con soli due giocatori a disposizione per un possibile cambio, Andreoli e Candela si sono seduti in panchina ma ancora inutilizzabili), dopo aver superato la Juventus U23 giovedì, ha concesso il bis superando con due reti a zero la Carrarese. [...] Poi il triplice fischio di chiusura con l’esultanza in campo della squadra gialloblù, giunta alla terza vittoria consecutiva che la allontana dalla zona calda e la proietta a due soli punti dalla zona playoff, con due gare ancora da recuperare. La prima è già alle porte. Mercoledì al Voltini arriva il lanciato Lecco, che ha agganciato il Renate al quarto posto".

Ma l'impresa, la seconda salvezza consecutiva, è davvero alle porte.