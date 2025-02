Ufficiale Lecco, blindato il portiere Dalmasso: ha firmato per altre due stagioni. Il comunicato

vedi letture

Il Lecco ha annunciato sui propri canali social la firma sul rinnovo del portiere argentino, con passaporto spagnolo, Dalmasso acquistato nel gennaio 2024 dal Foggia, ma arrivato in Lombardia la scorsa estate dopo un'esperienza in prestito al Monopoli. Questo il comunicato dei blucelesti:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto di Joaquin Dalmasso fino al 30 giugno 2027.

Classe 2000, è arrivato in bluceleste dal Foggia nell’inverno 2024, per poi ripartire in prestito con destinazione Monopoli e rientrare alla base in estate. In passato ha vestito anche le maglie di San Severo e L’Aquila.

Quest’anno ha già raccolto 4 presenze, portando a casa il primo clean sheet nella gara d’andata contro la Pergolettese".