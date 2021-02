Lecco, Malgradi: "Carrarese in difficoltà, ma anche quello che può sembrare facile non lo è"

vedi letture

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di TMW da Andrea Malgrati, difensore del Lecco, ha parlato del prossimo impegno di campionato contro la Carrarese: "La Carrarese sta vivendo un momento non esaltante a causa dei tanti infortuni, ma sono certo che daranno l'anima sabato, e sarà una battagli da affrontare come tutte le altre: studiamo bene l'avversario, ma ovviamente l'aspetto più importante è a consapevolezza dei nostri mezzi, oltre poi all'esser bravi nel gestire certe situazioni. Arriviamo sicuramente con il morale alto, vogliamo dare continuità ai risultati, ma anche quello che può sembrare facile non lo è: la gara di Como lo insegna, se Pissardo non avesse fatto la gran parata nel primo tempo chissà come sarebbe andata. Quindi massima allerta".