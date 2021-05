live Serie C, gli accoppiamenti del 2° Turno Fase Nazionale playoff e della Final Four

Con la fine del 1° Turno della Fase Nazionale dei playoff, la Serie C si proietta ora al 2° Turno, antipasto delle semifinali.

Al via a breve il sorteggio che decreterà gli accoppiamenti delle quattro gare che si giocheranno il 30 maggio (l'andata) e il 2 giugno (il ritorno): ricordiamo che le teste di serie più la miglior piazzata in regular season giocheranno il secondo confronto in casa.

Turno quindi su 180', che in caso di parità di risultati al termine del match di ritorno, premierà la miglior classificata.

Ai nastri di partenza, le cinque vincenti del 1° Turno, Feralpisalò, Renate, Avellino, AlbinoLeffe e SudTirol, più le seconde classificate dei tre raggruppamenti, Alessandria, Padova e Catanzaro.

Ore 11:16 - Si conclude con la finale, determinando chi giocherà il confronto di andata in casa. Questa prima gara si giocherà il 13 giugno, il ritorno il 16. In questo caso, qualora i 90' regolamentari terminino in parità, si procederà con i supplementari e, se la parità permanesse, con i rigori.

La vincente raggiungerò Como, Perugia e Ternana in Serie B.

FINALE: Vincente Semifinale B - Vincente Semifinale A

Ore 11:14 - E' il momento del tabellone della Final Four, che vedrà chi giocherà il confronto di andata in casa (6 giugno) e chi invece ci giocherà il ritorno (9 giugno):

SEMIFINALE A: Vincente Gara 4 - Vincente Gara 1

SEMIFINALE B: Vincente Gara 2 - Vincente Gara 3

Ore 11:10 - Arriva il momento del sorteggio:

GARA 1: Feralpisalò - Alessandria

GARA 2: Renate - Padova

GARA 3: Avellino - SudTirol

GARA 4: AlbinoLeffe - Catanzaro

Ore 11:02 - Prende parola il presidente Francesco Ghirelli: "Voglio intanto fare un plauso alle squadre che ieri sono uscite, ma purtroppo il calcio è questo. Alle altre faccio gli auguri per andare sino in fondo. E' un playoff combattuto che dal 2 giugno, secondo le ordinanze del Governo, si aprirà al pubblico: volevamo già aprire dal 30 maggio, ma non ci è stato possibile, lo hanno comunicato poco fa. Ci si avvia però verso una sorta di normalità, il pubblico è uno dei fattori fondamentali del calcio, e questo finale emozionante è giusto viverlo con la gente. E' stato un lavoro difficile, ma spero che questo rush finale ci riconsegni un po' di gioia che tutti vogliamo. Il calcio fa parte di questa vita normale".

Spazio poi al segretario Emanuele Paolucci: "Mi unisco alle parole del presidente, faccio i complimenti a chi finora ha battagliato, al netto di come sia andato. Ora al via il sorteggio. Ci sono due urne. In quella delle teste di serie ci sono le seconde classificate, Alessandria, Padova e Catanzaro, e il SudTirol, miglior piazzata tra le altre contendenti, nell'altra si trovano Feralpisalò, Renate, Avellino e AlbinoLeffe. Ci sono tre momenti di sorteggio: nel primo l'accoppiamento per questo imminente 2° Turno, poi, quando avremo questo turno, ci sarà anche il sorteggio per le semifinali: la prima pescata giocherà la gara in casa, quella di ritorno in casa della seconda classifica. Stessa cosa per la finale".