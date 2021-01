live Serie C, le ufficialità di oggi: Pro Sesto, dalla Sampdoria arriva D'Amico

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle cinquantanove formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

21.50 - Pro Sesto, dalla Sampdoria arriva D'Amico - Un altro rinforzo offensivo per la Pro Sesto. Dalla Sampdoria arriva in prestito l'attaccante promettente Felice D'Amico (classe 2000)

20.38 - Viterbese, dal Torino arriva Adopo - La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Torino le prestazioni sportive del calciatore Michel Ndary Adopo

20.05 - Juve Stabia, arriva Iannoni dalla Salernitana - La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dall’Unione Sportiva Salernitana 1919, a titolo temporaneo, del centrocampista Edoardo Iannoni, classe ’01.

19.44 - Juve Stabia, ceduto Golfo al Catania - La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Calcio Catania, via Parma, per la cessione del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Golfo, classe ’94.

19.27 - Sambenedettese, Rocchi verso il Ravenna - La SS Sambenedettese comunica di aver ceduto al Ravenna, a titolo temporaneo fino a giugno 2021, le prestazioni sportive di Ludovico Rocchi.

18:46 - Mantova, Rosso passa alla Caserana - Mantova 1911 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione a Casertana F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Rosso.

17:54 - Livorno, ecco Evan's - L'A.S. Livorno comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Crotone Fc, le prestazioni sportive del calciatore Jean Lamber Evan's. Evan's stamani ha già preso parte al primo allenamento in maglia amaranto. Avrà la maglia numero 26.

17:47 - Arezzo, arrivano Zitelli e Iacoponi - La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Mauro Zitelli e Daniele Iacoponi sono due nuovi calciatori del Cavallino. Zitelli, terzino destro classe 2000, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, arriva in Amaranto dopo le esperienze con le maglie di Rieti e Lupa Frascati. Iacoponi, attaccante esterno classe 2002, arriva all’Arezzo dopo aver giocato la prima parte della stagione in Serie D con la Team Nuova Florida.

17:25 - Matelica, arriva Vitali dal Foggia - Il Matelica comunica che nella giornata odierna si è assicurato le prestazioni del calciatore Leonardo Vitali, portiere classe 1998 proveniente dal Foggia. Il suo numero di maglia sarà il 28.

16:54 - Catanzaro, Evan's torna al Crotone - Come si apprende dal sito della Lega Serie A il Catanzaro ha deciso di terminare in anticipo il prestito di Allan Jean Evan's. Il calciatore torna cos' al Crotone.

15:42 - Catanzaro, colpo in attacco: dal Padova arriva Jefferson - Colpo in attacco per il Catanzaro che si assicura le prestazioni della punta centrale Jefferson Andrade Siqueira, proveniente dal Padova. L’attaccante brasiliano, 33 anni, approda in giallorosso con la formula del prestito secco fino a fine stagione

15:33 - Vibonese, rescinde Prezzabile - Con una nota ufficiale, la Vibonese comunica l’avvenuta rescissione consensuale del contratto che legava Alessandro Prezzabile e il club rossoblù.

15:31 - Arezzo, rescinde Males - Con una nota ufficiale, l'Arezzo comunica che il calciatore Mate Males ha rescisso consensualmente il suo contratto che lo legava al cavallino fino al 30 giugno 2021.

14:33 - Monopoli, contratto fino al 2022 con Liviero - Con una nota ufficiale, il Monopoli comunica di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Liviero fino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione fino al 2022.

14:29 - Doppio arrivo in casa Grosseto. E una rescissione - Altri due arrivi in casa Grosseto: dalla Fiorentina arriva, a titolo definitivo col diritto di recompra per la Viola, il portiere Niccolò Chiorra, classe 2001, e l'attaccate classe 1999 Ognjen Stijepovic, in prestito dalla Sampdoria. Rescissione invece con Emeric Romaric Guedegbe.

13:52 - Carpi, Maurizi rescinde - Con una nota ufficiale, il Carpi comunica l'avvenuta rescissione consensuale con il trequartista Samuele Maurizi. Maurizi chiude la sua parentesi con la maglia del Carpi dopo aver collezionato 17 presenze nella stagione in corso fra Serie C e Coppa Italia.

13:25 - Gubbio, colpo a centrocampo: arriva Hamlili dal Bari - Con una nota ufficiale, il Gubbio comunica di aver acquisito dal Bari, a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2021, le prestazioni sportive del calciatore Zaccaria Hamlili, centrocampista nato a Manerbio il 27 Aprile 1991.

13:17 - Matelica, Puddu fa ritorno alla Renato Curi Angolana - Con una nota ufficiale, il Matelica comunica che si dividono le strade con il portiere classe 2003 Alessandro Puddu, che fa ritorno alla Renato Curi Angolana.

13:08 - Fano, dalla Roma arriva Valeau - Con una nota ufficiale, il Fano comunica di essersi aggiudicato le prestazioni sportive del difensore classe 1999 Lorenzo Valeau, che arriva in prestito dalla Roma. Si comunica anche la risoluzione del prestito temporaneo del giocatore classe 1998 Sebastiano Longo, che torna al Parma.

13:06 - Lecco, dal Genoa arriva Masini - Il Lecco comunica l’ingaggio a titolo temporaneo dal Genoa di Patrizio Masini, che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Nato il 27 gennaio 2001 a La Spezia, Patrizio è un centrocampista che cresce nelle giovanili del grifone fino ad arrivare alla Primavera. Nell’estate scorsa si trasferisce in prestito alla Sambenedettese per la sua prima stagione tra i grandi in Serie C, dove colleziona 15 presenze, 2 reti e 1 assist.

12:55 - Como, in attacco arriva l'olandese Daniels - Alvin Daniels sarà un giocatore del Como fino al termine della stagione. Esterno d’attacco olandese classe 1994, è cresciuto nelle giovanili di Ajax e Twente. In carriera ha giocato per Dordrecht, Cambuur e Eindhoven in Ereste Divise, la seconda lega del campionato dei Paesi Bassi. Ha collezionato inoltre anche 3 presenze con la nazionale Under 20.

12:54 - Virtus Francavilla, in attacco c'è Miccoli - La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Miccoli, proveniente dall’Fk Dinamo Tirana. Cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, il giovane attaccante mesagnese classe 2001 ritorna dopo la parentesi nella serie B albanese che lo ha visto esordire anche nella Coppa Nazionale.

12:53 - Casertana, il baby Petito passa alla Nocerina - La Casertana comunica che il giovane attaccante Francesco Petito, classe 2002, è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione alla Nocerina.

12:33 - Pistoiese, dal ChievoVerona ecco Rovaglia - La Pistoiese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Pietro Rovaglia, che arriva in prestito dal Chievo Verona fino al 30 Giugno 2021. Il giocatore, classe 2001, è già a disposizione di mister Giancarlo Riolfo.

12:23 - Il Lecco saluta D'Anna. Va alla Fermana - "Calcio Lecco 1912 ringrazia e saluta Simone D’Anna. A Simone va la gratitudine della Famiglia Di Nunno, della dirigenza e dello staff bluceleste per l’amore dimostrato verso Lecco. Non ti dimenticheremo perché hai fatto parte della nostra storia e insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti come il raggiungimento della promozione in Serie C. Grazie per tutto l’impegno e la professionalità che hai messo in campo: 68 volte in bluceleste, con 20 gol e 13 assist. In bocca al lupo per il tuo futuro, ti auguriamo il meglio": la nota del club lombardo. Fa eco la Fermana, che comunica il tesseramento del giocatore fino al prossimo 30 giugno.

11:38 - Foggia, il rinforzo tra i pali arriva dalla D: ecco Jorio - Il Foggia rende noto di aver provveduto al tesseramento di Lorenzo Jorio. Nativo di Monterotondo, il portiere classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Latina dove attira le attenzioni dell’Empoli, che lo tessera per mandarlo poi a farsi le ossa in giro per l’Italia tra Albalonga, Aranova e Anconitana prima di trasferirsi al Lanusei, club di Serie D dal quale arriva a titolo definitivo.

11:37 - Fermana, Persia risolve il contratto con il club - Con una nota ufficiale, la Fermana comunica di aver raggiunto l'accordo per la rescissione del contratto che legava Angelo Persia alla società gialloblù.

11:21 - Cavese, ecco Natalucci dal Novara - La Cavese comunica di aver trovato l’accordo con la Triestina, proprietaria del cartellino, e il Novara, per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 di Antonio Natalucci.

09:50 - Gubbio, dalla Casertana arriva Fedato - Con una nota ufficiale, comunica di aver acquisito dalla Casertana, a titolo definitivo, le prestazioni sportive dell'attaccante classe '92 Francesco Fedato.

VENERDI' 29 GENNAIO

23:29 - Cavese, ecco Gerardi - La Cavese comunica di aver acquisito dal Gubbio il calciatore Federico Gerardi, che si è legato al club bleufoncé fino al 30 giugno 2022. Attaccante nato a Pordenone il 10 Dicembre 1987, ha esordito nella massima serie con la casacca dell’Udinese, nella stagione 2006-07, e ha collezionato complessivamente oltre 360 presenze tra Serie B e C con le maglie, tra le altre, di Ascoli, Reggina, Cittadella, Feralpi Salò, Pordenone, Como, Monopoli e Rimini. Con il Gubbio, nella prima parte di questa stagione, Gerardi ha disputato 14 gare e segnato 3 reti.

21:10 - Piacenza, risoluzione con Vettorel - Con una nota ufficiale, il Piacenza comunica la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Thomas Vettorel.

21:05 - Casertana, al Parma arriva Longo - La Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Longo. L’attaccante classe 1998 arriva dal Parma a titolo definitivo con un accordo che prevede per il prossimo giugno un’opzione per rinnovo biennale.

21:04 - Sambenedettese, Masini fa rientro al Genoa - Con una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica che il centrocampista Patrizio Masini ha fatto rientro al Genoa.

21:00 - Turris, dall'Imolese arriva in prestito Ventola - La Turris comunica di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive, fino al termine della stagione in corso, dell’attaccante Danilo Giacinto Ventola, classe 2000. Dotato di grande possenza fisica, il calciatore di origini pugliesi arriva dall’Imolese (Serie C, Girone B), cui era stato girato in prestito dall’Ascoli, società detentrice del cartellino e con la quale è contrattualizzato fino alla prossima stagione.

19:25 - Perugia, prolungato il contratto a Sgarbi - Con una nota ufficiale, il Perugia comunica il prolungamento di contratto per Filippo Lorenzo Sgarbi. Il difensore centrale classe 1997, arrivato nell’estate del 2018 dall’Inter, è alla sua terza stagione in biancorosso dove ha totalizzato fin qui 59 presenze arricchite da 3 gol.

18:49 - Padova, a centrocampo arriva Firenze dalla Salernitana - Con una nota ufficiale, il Padova rende noto di aver formalizzato nel pomeriggio di oggi il trasferimento del centrocampista Marco Firenze dalla Salernitana. Il giocatore (nella foto con l'agente Vincenzo Pisacane e Dario Bova) viene trasferito a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

18:47 - Teramo, dal Monza arriva in prestito Lombardi - Come comunica il Monza con una nota ufficiale, Luca Lombardi si trasferisce al Teramo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021.

18:22 - Pergolettese, dalla Cremonese arriva Girelli - La Pergolettese comunica l’arrivo in maglia gialloblù, in prestito dalla Cremonese, del centrocampista Stefano Girelli. Nato a Brescia il 09 gennaio 2001, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Brescia, ha vissuto un’esperienza nel Lumezzane da dove poi è passato alla Cremonese Primavera. Tra i giovani più promettenti del settore giovanile della formazione grigiorossa, in questa stagione è stato inserito nella rosa della prima squadra.

15:44 - Catanzaro, ceduti Di Piazza e Pinna - La società U.S. Catanzaro rende noto di aver ceduto all’Arezzo, a titolo definivo, il difensore Paride Pinna, mentre al Catania è stato trasferito in prestito l’attaccante Matteo Di Piazza. Ai due calciatori vanno i ringraziamenti della società per l’impegno profuso e gli auguri per un buon prosieguo di carriera.

15:31 - Monopoli, Fusco e Jakimovski salutano il club- Doppio addio in casa Monopoli. La società biancoverde comunica la risoluzione consensuale con Nikola Jakimovski, costretto a dire addio ai pugliesi a pochi giorni dal suo arrivo a causa di alcuni gravi problemi familiari. A salutare il Monopoli è anche il difensore Francesco Fusco, con l'ex Sorrento che ha raccolto tre presenze nella prima parte di campionato.

15:00 - Bari, ecco il colpo Cianci - Il Teramo rende noto il trasferimento a titolo temporaneo alla SSC Bari del calciatore Pietro Cianci, che aveva disputato la prima parte della corrente stagione nelle file del Potenza Calcio. Si comunica parimenti che lo stesso attaccante ha rinnovato il contratto con la S.S. Teramo Calcio fino al 30 giugno 2023.

14:57 - Juve Stabia, prelevato Esposito dal Bari - La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla SSC Bari, a titolo definitivo, del difensore Giuseppe Esposito, classe ’99. Il calciatore, natio di Marano di Napoli, è cresciuto calcisticamente nella SSC Napoli ed ha vestito anche la maglia della Fermana.

14:56 - Bari, arriva l'attaccante Romero. Sarà girato al Potenza -SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Juve Stabia i diritti delle prestazioni sportive dell'attaccante Niccolò Romero (18 marzo 1992, Savigliano). Congiuntamente è stato definito il passaggio dello stesso calciatore al Potenza Calcio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della Società lucana.

14:31 - Carrarese, Fortunati ceduto in Serie D - Carrarese calcio 1908 rende noto di aver concluso il trasferimento a U.s.d. Real Forte dei Marmi di Querceta, a titolo temporaneo sino al 30.06.2021, del centrocampista Davide Fortunati.

13:25 - Juve Stabia, Volpicelli passa alla Paganese - Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con la Paganese Calcio 1926 per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Volpicelli, classe ’99.

13:23 - Livorno, primo colpo di mercato. Ecco Mazzarani - Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'A.S Livorno Calcio ha comunicato di aver acquisito le prestazioni di Andrea Mazzarani. Il centrocampista ex Catania indosserà la maglia numero 10.

13:21 - Novara, arriva Bortoletti - La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mirko Bortoletti.

12:59 - Sudtirol, arriva il difensore Morelli dal Livorno - L’FC Südtirol comunica di aver acquisito in prestito (fino al termine della corrente stagione) con diritto di riscatto dalla società AS Livorno Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Morelli, 24enne, difensore. Nel corso del campionato di serie C in corso, ha collezionato 13 presenze con la casacca degli amaranto.

11:40 - Piacenza, arriva Suljic dall'Alessandria - Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal club Alessandria Calcio 1912 il giocatore Cazim Suljić. Centrocampista, classe 1996, ha sottoscritto un accordo con scadenza al 30/06/2023.

10:06 - Turris, arriva Carannante - La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, fino al termine della stagione sportiva in corso, del calciatore Gabriele Carannante, classe 1999. Il centrocampista arriva in prestito dal Parma Calcio 1913, società detentrice del cartellino, dopo aver militato, nella prima parte di stagione, nella fila del Legnago Salus (serie C, girone B). In precedenza, per Carannante importanti esperienze in D con Vibonese e Cerignola e in C (14 presenze la passata stagione prima dell’interruzione anticipata dei campionati) con la Pianese.

08:44 - Pierangioli lascia il Grosseto - Il Grosseto ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto di Tommaso Pierangioli. "Siamo dispiaciuti di dover salutare Pierangioli - ha commentato il vicepresidente Ceri - ma ci sembrava giusto consentirgli di giocare con continuità".

MERCOLEDI' 26 GENNAIO

19:06 - Paganese, arriva l'attaccante Raffini - La Paganese comunica che in data odierna ha trovato l’accordo con la Fermana per il prestito fino a Giugno 2021 del calciatore Simone Raffini. L’attaccante classe ’96, vestirà la maglia numero 32 e si aggregherà alla squadra di Mister Di Napoli dopo aver effettuato i test Anti-Covid19.

18:46 - Foggia, arriva Mhando- Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto all’acquisizione a titolo definitivo dall’Alma Juventus Fano delle prestazioni sportive del calciatore Carte Said Mhando.

16:12 - Alessandria, dall'Ascoli arriva SIni - Colpo in difesa per l'Alessandria, che si assicura Simone Sini. Questa la nota del club: "Difensore di piede sinistro, 28 anni, 268 presenze in carriera, di cui 75 in B, con 7 gol, Simone Sini arriva dall’Ascoli in Grigio a titolo definitivo. In carriera Sini vanta la vittoria in campionato e Supercoppa di Serie C col Perugia nel 2013/14 e la Coppa Italia di C con la Viterbese nel 2019. Benarrivato Simone!"

15:24 - Novara, dal Bari arriva Corsinelli - Con una nota ufficiale, il Novara fa sapere di aver raggiunto l’accordo con il Bari per il tesseramento a titolo temporaneo di Francesco Corsinelli.

15:23 - Pro Vercelli, ecco Rizzo a centrocampo - La Pro Vercelli comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Luca Rizzo. Il centrocampista ha firmato un contratto con le bianche casacche fino al termine della stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva.

15:16 - Cavese, contratto fino al 2022 per Lancini - Con una nota ufficiale, la Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Lancini, fino al 30 giugno 2022. Difensore mancino (classe 1994) cresciuto nelle giovanili del Brescia, dopo aver esordito tra i professionisti con la maglia dell’Unione Venezia nella stagione 2013/14, ha indossato le maglie di Carrarese, Bassano, Andria, Virtusvecomp Verona, Fermana e Mestre. Con il Brescia ha collezionato 9 presenze nel campionato di Serie B. Nella prima parte della stagione 2020/21 ha militano nelle file dell’A.C. Mestre, formazione militante campionato di Serie D.

13:51 - Foggia, Iannone rientra alla Salernitana - Con un comunicato ufficiale, il Foggia rende noto di aver definito, in data odierna, la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Carmine Iannone, che rientra alla Salernitana.

13:50 - Cesena, il rinforzo difensivo arriva dalla B: c'è Zappella - Il Cesena comunica di aver perfezionato l’acquisizione a titolo temporaneo dall’Empoli del calciatore Davide Zappella. Classe 1998, Zappella ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e svolgerà nel pomeriggio il suo primo allenamento in bianconero: prenderà la maglia numero 6.

10:31 - Fermana, rescisso il contratto con Diop - La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione dell’accordo che legava il difensore Ismaila Diop alla società gialloblù

10:30 - Virtus Verona, un arrivo e una partenza - La Virtus Verona comunica che in data odierna è stato risolto il contratto col calciatore Enrico Manconi, ma fa anche sapere che è stato tesserato il giovane Cristian Paloka, esterno sinistro classe 2002 già aggregatosi agli ordini di mister Fresco.

10:28 - Potenza, Diogo Pinto fa rientro all'Ascoli - E' l'Ascoli, con una nota ufficiale, a comunicare che Diogo Pinto ha concluso anticipatamente il prestito con il Potenza.

MARTEDI' 26 GENNAIO

22:04 - Teramo, dalla Feralpisalò arriva Vitturini - Con una nota ufficiale, il Teramo comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Feralpisalò il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Vitturini, che si è legato al Diavolo fino al prossimo 30 giugno. Per il classe 1997 originario di L’Aquila, si tratta di un gradito ritorno in maglia biancorossa dopo la precedente esperienza targata 2015/16.

20:53 - Perugia, dal ChievoVerona arriva Di Noia - Con una nota ufficiale, il Perugia comunica di aver perfezionato l’accordo con il ChievoVerona per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e obbligo di riscatto) fino al 30 giugno 2021 delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Noia.

20:10 - Bari, Montalto ceduto alla Reggina - Con una nota ufficiale, il Bari comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe '88 Adriano Montalto.

19:08 - Vibonese, rescissione consensuale con Montagno Grillo - Con una nota ufficiale, la Vibonese comunica l’avvenuta rescissione consensuale del contratto che legava Marco Montagno Grillo e il club rossoblù.

16:47 - Padova, Fazzi si trasferisce alla Samb - Il Calcio Padova rende noto di aver formalizzato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Nicoló Fazzi alla Sambenedettese Calcio.

14:16 - Piacenza, è addio con Losa - Piacenza Calcio 1919 comunica la risoluzione consensuale con il giocatore Giorgio Losa. Al calciatore va il ringraziamento del club e un augurio per il proseguo della propria carriera.

12:55 - Carpi, arriva il laterale Llamas - La società Carpi FC 1909 rende noto di aver perfezionato la trattativa per portare in maglia biancorossa, a titolo definitivo, il laterale mancino Andrés Llamas.

10.35 - Olbia, D'Agostino torna ad Ascoli - La Società rende noto di aver risolto anticipatamente il contratto di prestito dall'Ascoli Calcio 1898 FC del giocatore Mattia D'Agostino.

MARTEDI' 26 GENNAIO

21:52 - Monopoli, Rimoli passa al Nardò - L'A.C. Nardò comunica di aver proceduto al tesseramento di Salvatore Rimoli, che ha sottoscritto un accordo in prestito dal S.S. Monopoli 1966 valido fino al 30 giugno 2021.

21:50 - Pergolettese, completato il tesseramento di Kanis - Concluso con successo l'iter burocratico per il tesseramento di KANIS HICHAM, che da oggi e' ufficialmente un calciatore della Pergolettese e sara' a disposizione di mister De Paola per la gara di sabato con l'Albinoleffe

20:36 - Mantova, Cortesi ceduto in Svizzera - Football Club Chiasso 2005 SA è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Matteo Cortesi, attaccante proveniente dal Mantova.

