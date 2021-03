Livorno, Amelia ko all'esordio. Ma c'è fiducia: "So che posso battagliare con questa squadra"

vedi letture

Un esordio sfortunato quello di Marco Amelia sulla panchina del Livorno, che ieri è caduto di misura (e su rigore al 92') contro un'Alessandria che alla luce dei fatti non ha messo mai alle corde la formazione labronica, ma anzi, per dei tratti l'ha subita. Come ha confermato il tecnico nel post gara, dopo la sua prima da allenatore nei professionisti: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, in tre giorni si sono messi a disposizione e hanno interpretato la gara secondo la strategia che ho chiesto loro, e lo hanno fatto anche bene perché se andiamo a vedere nei 90' abbiamo avuto tre o quattro occasioni, soprattutto nel primo tempo con Parisi, Evan's e Bueno, e abbiamo subito praticamente niente contro una grandissima squadra. Ci penalizza il risultato, ma ho visto segnali importanti, di cui c'è bisogno perché andiamo ad affrontare scontri diretti che ci serviranno per fare questa impresa".

Conclude: "Ho visto grande voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, e anche intelligenza, con un cambio in panchina non è facile mettersi subito a disposizione e cambiare strategia di partita e modo di giocare, specie se ci sono anche assenze: ma ora so che posso andare a battagliare insieme a tutta questa squadra, l'impresa va fatta".