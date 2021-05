Livorno, Spinelli: "Hanno distrutto tutto, sperperando un patrimonio. Ma il club non fallirà"

“Hanno distrutto tutto, in 7-8 mesi è stato sperperato un patrimonio”. Così l'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli ha parlato della situazione in casa labronica dalle colonne del Corriere Fiorentino: “È stato Navarra a sfasciare tutto, ha lasciato partire alcuni dei nostri migliori giocatori a fronte di cifre ridicole. Di fatto, li ha regalati. Carrano è stato un altro completo disastro, lui e il suo gruppo hanno sborsato appena 20 mila euro e ora hanno pure il coraggio di rivolerli indietro. E poi non riesco ancora a capire perché non sia stato presentato il ricorso per il -5 della prima penalizzazione, gli stipendi di luglio e agosto erano stati pagati con appena due giorni di ritardo, quei punti ce li avrebbero restituiti. - conclude Spinelli – Il club non fallirà, i soldi per pagare gli ultimi stipendi sono già pronti. Chi compra la società fa un affare. Il centro sportivo di Fauglia, i giocatori delle giovanili e il titolo sportivo sono un valore".