Ufficiale Lucchese, c'è il rinnovo di Sabbione: il difensore ha firmato fino al 2026

La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente il prolungamento del contratto del difensore Alessio Sabbione fino al 30 giugno 2026.

Questa estensione rappresenta un segnale forte dell’impegno reciproco tra la società e il giocatore, che continuerà a vestire i colori rossoneri per le prossime stagioni. Alessio Sabbione, difensore classe 1991, è approdato alla Lucchese durante la scorsa stagione, diventando da subito un punto di riferimento per la squadra, dimostrando sul campo il suo valore e il suo attaccamento.

Queste le parole del difensore rilasciate ai canali ufficiali del club: "Sono felice e orgoglioso di poter proseguire la mia avventura con la Lucchese. La fiducia che il club ha riposto in me mi dà grande motivazione e voglio ripagarla sul campo, lottando per i nostri obiettivi. Sono arrivato lo scorso anno e mi sono subito trovato benissimo, ringrazio il Direttore e la società per aver creduto in me”.