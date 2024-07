Ufficiale Lumezzane, a centrocampo l'ex Hellas Verona D'Agostino. Contratto triennale

È con una nota ufficiale che il "Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Samuele D’Agostino, nell’ultima stagione all’Hellas Verona, che si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista, classe 2004 natio di Bra (Cn), cresce nel Settore Giovanile del Torino FC fino a disputare il campionato Primavera 1 per poi essere ceduto in prestito biennale all’Hellas Verona con cui è ancora protagonista nel campionato Primavera 1. In totale nel campionato Primavera 1 quarantaquattro presenze con cinque reti".

Ai canali ufficiali del club, fanno poi seguito le prime parole del giocatore dopo la firma: "Estremamente felice di vestire questa maglia, sono cresciuto nel Torino e ho poi avuto l’opportunità di essere protagonista con la maglia dell’Hellas Verona, Lumezzane rappresenta il luogo ideale per la prima esperienza nei professionisti. Inoltre ho la fortuna di potermi allenare con Taugourdeau che nel mio ruolo naturale è un maestro. Il primo impatto con Lumezzane è stato fortissimo, si percepisce l’ambizione e la mentalità vincente di questa società, applicata nel lavoro di tutti i giorni. Questo senso di fame nello spogliatoio mi ha colpito molto”.

Queste, invece, le dichiarazioni del Ds Simone Pesce: “D’Agostino è un calciatore giovane con potenziale che per noi rappresenta un investimento per il futuro vista l’occasione di mercato che si è creata. È un centrocampista che nasce regista, ma può disimpegnarsi anche come mezzala, cresciuto in uno dei migliori vivai italiani e che nelle ultime due stagioni ha fatto molto bene nel campionato di Primavera 1, da noi può trovare il giusto ambiente per crescere”.