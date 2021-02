Luppi: "Mi ha cercato il Sudtirol, ma ho scelto il Modena. Voglio riportarlo in Serie B"

“Sono molto contento di essere tornato, ora l’obiettivo è riportare il Modena in serie B per regalare una gioia a tifosi e città". Esordisce così Davide Luppi, attaccante tornato a vestire i rossoblù dopo oltre quattro anni, in conferenza stampa: "Il mio ritorno si è concretizzato solo nell'ultimo giorno di mercato perché il Legnago non voleva lasciarmi andare via. Ero vicino al Sudtirol, ma quando è arrivata la chiamata del Modena non ho avuto dubbi. - continua Luppi - Ruolo? Posso svariare su tutto il fronte offensivo e spero di aiutare la squadra a sbloccarsi davanti, serve solo essere più convinti in quello che facciamo".