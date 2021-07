Mantova, ufficializzato lo staff di mister Lauro: Pierantoni sarà il tecnico in seconda

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:19 Serie C

Scelto Maurizio Lauro come tecnico della prima squadra, il Mantova ha ufficializzato lo staff tecnico che accompagnerà il mister nell'avventura in biancorosso per la stagione 2021-22:

Allenatore in seconda: Andrea Pierantoni

Collaboratore tecnico/match analyst: Nicholas Lazzari

Allenatore dei portieri: Federico Infanti

Responsabile della preparazione atletica: Corrado Merighi

Preparatore atletico/recupero infortuni: Eric Baietta, Pietro Gazzola.