Milan Futuro, Bonera: "Sorpreso dalla C. Serviranno giocatori che conoscano la categoria"

vedi letture

Con la conferenza stampa andata in scena pochi minuti fa in quel di Milanello da parte di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, e Daniele Bonera, ha ufficialmente preso il via il progetto Milan Futuro, seconda squadra del Diavolo che militerà nel Girone B di Lega Pro con Bonera in panchina. "C'è grande emozione - ha raccontato quest'ultimo -, grande orgoglio. Sono stato calciatore, collaboratore, ora ho qualche capello bianco in più, ma ho grande senso di responsabilità per lavorare con dei ragazzi cercando di portarne il più possibili in Prima Squadra. Abbiamo individuato dei profili soprattutto dal punto di vista dello spessore umano: abbiamo bisogno di giocatori che facciano capire immediatamente quale sia il livello della Serie C ai più giovani".

Ci sarà un link tattico con Fonseca?

"Sicuramente ci sarà uno scambio di giocatori: seguiremo la linea di Fonseca con la Prima Squadra. Parleremo a quattr'occhi lunedì. Abbiamo preferito interagire attraverso Zlatan e vedersi direttamente lunedì a Milanello".

Ha parlato con Cardinale?

"Ho un filo diretto con Zlatan, con Jovan e tutte le persone che lavorano per il Milan Futuro. I miei riferimenti sono loro".

Ha visionato le avversarie che vi attendono in Serie C?

"Ho visto giocare tante squadre. Sono rimasto veramente stupito dall'intensità e dall'impatto fisico: immaginavo i ragazzi confrontarsi con questi adulti. Non sarà facile".

Ritroverete Ignazio Abate come avversario sulla panchina della Ternana: lo hai sentito?

"Abbiamo un po' staccato dopo la stagione, mi farà molto piacere incontrarlo".