Olbia, Marino: "Girone A meno competitivo? Sbagliato e i play off parlano chiaro"

Il presidente dell’Olbia Alessandro Marino dopo i risultati odierni dei play off, che hanno promosso Albinoleffe, Alessandria, Avellino e Padova alle semifinali, sul proprio profilo Twitter si è tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti di chi a inizio anno e non solo giudicava il Girone A della Serie C come il meno competitivo: “Girone A uguale più giovani uguale scarsa competitività? Assunto obsoleto ed errato. - scrive Marino – Ma questo è ciò che ha portato a modificare il regolamento del minutaggio in Serie C sfavorendo il Girone A. Oggi possiamo ribadirlo: è una supposizione sbagliata e i risultati dei play off parlano chiaro”.