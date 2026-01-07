Ascoli, Patti: "Galuppini era il nostro unico obiettivo. Ma pronti a intervenire per migliorarci"

“La trattativa è stata rapida, in relazione al valore di Francesco, grazie al presidente che ci mette sempre nella condizione di trovare le soluzioni giuste, in grande sintonia col mister. Si tratta di un calciatore importante, che non necessita di presentazioni, era molto ambito in C, siamo molto felici di essere riusciti a portarlo qui in tempi stretti". Il direttore sportivo dell'Ascoli Matteo Patti in conferenza stampa presenta così il neo acquisto Francesco Galuppini acquistato a titolo definitivo dal Mantova dove aveva giocato nelle ultime due stagioni e mezzo: "È stato il nostro unico obiettivo, se ne parlava già in estate, ma era centrale nel progetto Mantova. Con l’infortunio di Del Sole, alla riapertura del mercato abbiamo individuato in lui le caratteristiche giuste per il nostro gioco".

"Il mercato è lungo, oggi non posso dire che sia finito qui, ma neanche che ci saranno certamente altri colpi, strada facendo capiremo cosa inserire in un gruppo che è sano e lavora bene. Nessuno ha chiesto di andare via, in questo mese può capitare di fare delle considerazioni congiunte, se qualcuno chiederà di andare altrove possiamo valutare. - prosegue Parri come si legge sul sito del club bianconero - Corazza? È sereno, tranquillo, positivo, è un calciatore esperto, non ha mai palesato nessun malessere, è parte integrante del gruppo, ha un vissuto importante e con tante partite da giocare ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Non è detto che le entrate debbano andare di pari passo con le uscite, non abbiamo urgenze di intervenire o problemi di lista, se ci sarà l’occasione utile per migliorarci ci faremo trovare pronti, saremo attenti e vigili in ogni reparto".

Il dirigente infine fa il punto sulla costruzione della squadra: "Fin dall’estate abbiamo optato per contratti a titolo definitivo, è questa la base per la costruzione di un progetto che, prima o poi, possa portarci a fare un salto di qualità e quindi di categoria. Quando avverrà questo salto nessuno può saperlo, ma per farlo è necessario costruire un progetto tecnico duraturo in termini economici e di tempo. I contratti a titolo definitivo danno a un calciatore continuità nel progetto, ma questo non esclude che ci possano essere anche prestiti utili nell’istantaneo”.