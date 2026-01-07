Ascoli, Galuppini: "La piazza ha inciso nella mia scelta, punto ai 100 gol fra i professionisti"

Nella giornata di oggi l’attaccante Francesco Galuppini si è trasferito dal Mantova all’Ascoli ed è stato presentato ufficialmente dal nuovo club dove spera di trovare maggiore spazio rispetto a quanto accaduto in Lombardia nella prima metà dell’anno: “È stata una trattativa abbastanza rapida, oggi pomeriggio mi sono alleato, ho trovato un bellissimo gruppo e sono molto felice di essere qui, dovrò dimostrare sul campo le mie caratteristiche. - spiega l’esperto calciatore ai canali ufficiali del club - Nella scelta hanno inciso la piazza e la storia del Club, così come la conduzione della trattativa da parte del DS, un professionista serio, che ha capito quando fare sul serio e quando scherzare.

“Ho seguito l’Ascoli, negli ultimi mesi i contatti si erano intensificati, alcuni compagni li conoscevo già, su tutti Chakir e Ndoj. Le impressioni sono ottime, cercherò di inserirmi prima possibile, col Mister ho parlato prima dell’allenamento, mi ha fatto una panoramica del gruppo e del suo calcio. - prosegue Galuppini parlando del modulo e del gioco di Toemi - Nel 4-2-3-1 del mister posso giocare sia da esterno sia da trequartista, sono i due ruoli che ho rivestito in carriera, poi vedrà il mister dove impiegarmi. Sì, ho segnato tanti gol da fuori area, il prossimo obiettivo è raggiungere i 100 nei professionisti, spero prima possibile. L’obiettivo con l’Ascoli è guardare in alto, difendere questa posizione e cercare di arrivare più su possibile, daremo sempre il massimo a partire da venerdì. In questo campionato serve sempre battagliare, ci vuole esperienza. Questa piazza può darmi quello che cercavo, avevo voglia di confrontarmi con un pubblico di questo livello, che mi può accendere. La maglia numero 14 ce l’ho da tanti anni, è per Cruijff che mi è sempre piaciuto come calciatore, da lì parte la storia di questo numero. Fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato”.

“Con la Ternana bisognerà mettere in campo qualità tecniche e mentali, - conclude il neo bianconero guardando alla prossima gara - sappiamo che giochiamo in casa e bisogna vincere, dobbiamo essere consci delle nostre qualità, sarà una partita difficile, ma non dobbiamo temerla più del dovuto”.