Padova, Boscolo Meneguolo: "Vediamo la cima. Mancano i tre tornanti più difficili"

Attraverso il sito ufficiale del Padova Daniele Boscolo Meneguolo, presidente del club biancoscudato ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ci troviamo in un momento decisivo del campionato, momento bello ed importante che tutti ci auguravamo di vivere. Vediamo la cima, mancano tre tornanti, probabilmente i più ripidi, ne abbiamo 35 alle spalle, adesso questi tre sappiamo essere i più decisivi e più duri. Il grande rammarico è dover fare questa voltata finale senza i nostri tifosi. Fare tutto in maniera virtuale, a me ed a tutti i nostri giocatori, manca e speriamo presto si risolva. Devo fare un plauso ai nostri tifosi, in questi mesi e in questi giorni ci hanno supportato con attività delle più disparate, spero sia positivo anche per il futuro, striscioni al campo, azioni sui social, tutte azioni che servono a caricare la squadra per il rush finale. Vero che averli a Modena dietro di noi in curva sarebbe stato migliore, ma dobbiamo farne tesoro, che siano partite ricordate da tutti quanti per un evento che tutti quanti ci auguriamo…”.