Padova, Mandorlini dopo l'1-1 con l'Avellino: "Abbiamo preso un rigore allucinante"

Interpellato dai microfoni di Rai Sport, il tecnico del Padova Andrea Mandorlini ha fornito il suo punto di vista sul match contro l'Avellino, valido per l'andata delle semifinali play-off di C e conclusosi 1-1 all'Euganeo: "Abbiamo preso un rigore assurdo, ma abbiamo fatto una buona gara, purtroppo un episodio contrario che non ci stava per niente, però ci sono ancora 90'.

Nella ripresa eravate un po' stanchi?

"Eravamo stanchi come loro. È chiaro che quando giochi per difenderti fai meno fatica e loro hanno fatto questo. Ripeto però che il rigore è stato assurdo ed allucinante, ma siamo fiduciosi e speriamo di giocare alla pari l'altra partita".

Cosa ci vorrà al ritorno?

"Non lo so, è chiaro che abbiamo ancora 90' e che l'Avellino ha vissuto sugli episodi. Quando un rigore non c'è non c'è. Dobbiamo solo recuperare e pensare alla prossima partita".