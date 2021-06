Palermo, Castagnini: "Filippi non è scelta al risparmio. I giocatori in scadenza? C'è tempo"

Dalle colonne de La Repubblica arrivano le parole di Renzo Castagnini, ds del Palermo, in merito alla conferma di Giacomo Filippi sulla panchina rosanero: "A chi sostiene che Filippi sia stata una scelta fatta al risparmio dico che non è vero: è stata una scelta tecnica ponderata sia a febbraio che oggi. Questa sarà la quarta stagione che lavoriamo insieme, sappiamo cosa può dare alla squadra".

Spazio poi alla questione mercato con i tanti giocatori in scadenza di contratto: "Riteniamo che non sia un problema c'è tempo per mettere a posto le cose. Anzi, crediamo che un giocatore in scadenza possa avere più voglia di mettersi in gioco per avere un nuovo contratto. E i nostri giovani Doda, Peretti e Silipo sono blindati. Siamo tranquilli".