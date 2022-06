ufficiale Fiorenzuola, altra conferma per la stagione ventura: Stronati prolunga fino al 2024

Serie C

Serie C

In vista dell'inizio della prossima stagione calcistica, proseguono le conferme in casa Fiorenzuola, con il prolungamento del contratto del centrocampista Riccardo Stronati fino al giugno 2024.

Ecco il comunicato del club:

"U.S. Fiorenzuola 1922 è felice di poter annunciare di aver trovato l'intesa per il prolungamento del contratto che la legherà alle prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Stronati fino al 30/06/2024.

Si tratta di un prolungamento di una stagione rispetto al precedente accordo per il centrocampista classe 1997; Stronati è arrivato in rossonero nella stagione 2020/2021 e finora è stato autore di 53 presenze con 10 reti con la maglia di U.S. Fiorenzuola.

Riccardo Stronati sarà così a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff per la terza stagione consecutiva, continuando l'importante lavoro svolto fino ad oggi".