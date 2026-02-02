Ufficiale
Cittadella, dal Crotone arriva a titolo definitivo il centrocampista Riccardo Stronati
TUTTO mercato WEB
L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione dal Crotone delle prestazioni sportive di Riccardo Stronati.
Centrocampista classe 1997 nato a Milano, Stronati debutta tra i professionisti nell’ Albinolffe, ultime due stagioni al Crotone e prima tre campionati al Fiorenzuola.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
