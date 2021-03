Perugia, Comotto: "Preoccupati che il caso Samb comprometta la regolarità del campionato"

Il direttore generale del Perugia Gianluca Comotto ha parlato della situazione legata alla Sambenedettese: "Noi del Perugia non siamo a conoscenza di alcuna riunione tra presidenti - riporta CalcioGrifo.it - che fossero ufficiali oppure private. Anche se non c’è stata riunione, ciò non significa che il Perugia non sia preoccupato o non pensi che questa vicenda rischia di compromettere la regolarità del campionato".