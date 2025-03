Ufficiale Perugia, rinnovo fino al giugno 2027 per l'attaccante Matteo Polizzi

vedi letture

AC Perugia Calcio annuncia con soddisfazione il rinnovo di contratto di Matteo Polizzi fino al 2027 e augura a lui di raggiungere le migliori soddisfazioni professionali con i nostri colori.

L’attaccante originario di Macerata, classe 2005, è arrivato nelle giovanili biancorosse nella stagione 2020/2021, prima in Under 17 e poi in Primavera. Ha esordito in prima squadra il 23 dicembre 2023 contro il Cesena. Attualmente conta 22 presenze (e 1 rete) in maglia biancorossa, di cui 13 in questa stagione.

